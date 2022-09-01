Ишимец с марихуаной на велосипеде убегал от полиции

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Велосипедиста с марихуаной задержали полицейские в Ишиме. Заведено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

Мужчину на велосипеде заметили сотрудники ППС в ходе патрулирования улиц, при виде полицейских он свернул с дороги и попытался скрыться.

Убегая, он достал из рюкзака и выбросил зеленый полиэтиленовый пакет. В присутствии понятых сотрудники полиции изъяли более 220 гр марихуаны.

Ишимец 1993 года рождения рассказал, что самостоятельно собрал запрещенное вещество для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение наркотических средств". Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.