Тюменцев приглашают поучаствовать в семейном фестивале ГТО

| Фото: gto.ru | Фото: gto.ru

Семейный фестиваль ГТО пройдет в легкоатлетическом манеже 8 октября. Регистрация открыта до 5 октября, пишет "Вслух.ру".

Проявить себя на стартах могут мальчишки и девчонки от 9 лет, родители до 49 лет, бабушки и дедушки — до 69 лет. Им предстоит выполнить испытания в соответствии со ступенями II-III, VI-X комплексов ГТО.

Всего в программе 12 испытаний. Это бег на 60, 1 тыс, 1 тыс. 500, 2 тыс и 3 тыс. метров, смешанное передвижение на 2 тыс. метров, подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью. Также будет поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

Победители получат кубки, медали и дипломы.

Чтобы стать участником, нужно прийти по адресу: ул. 50 лет Октября, 46/2 в отдел реализации ВФСК ГТО или направить заявку ее на e-mail: gtofest@mail.ru.