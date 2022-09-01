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Тюменцы посоревнуются в фоновой ходьбе с командами со всей России

Спорт, 08:43 20 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают поучаствовать в четвертых Всероссийских соревнованиях по фоновой ходьбе "Человек идущий". Присоединиться могут семейные, студенческие команды, сотрудники компаний, муниципалитетов, пенсионеры и другие, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Для участия необходимо собрать команду 20-50 человек в своей категории и зарегистрироваться в мобильном приложении "Человек идущий", где подсчитываются шаги каждого члена команды в реальном времени, а также формируется рейтинг команд. Предварительный этап пройдет в сентябре, а финальный рывок любители ходьбы смогут сделать в октябре-ноябре 2022 года. В соревнованиях победит команда с лучшим результатом в своей категории. По итогам соревнований победителей и призеров чемпионатов наградят на торжественной церемонии.

Добавим, общероссийская программа повышения физической активности "Человек идущий" в 2022 году собрала более одной тысячи команд со всей страны. Всего в соревнованиях сейчас зарегистрировалось более 27,6 тыс. участников из 397 городов.

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# соревнования , ходьба

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