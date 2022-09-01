Тюменец стал трехкратным победителем Всероссийской летней спартакиады по спорту глухих

| Фото: тюменское региональное отделение «Общероссийская спортивная федерация спорта глухих» | Фото: тюменское региональное отделение «Общероссийская спортивная федерация спорта глухих»

Трехкратным победителем стал тюменец Иван Преснецов на XIII Всероссийской летней спартакиаде по спорту глухих среди юношей и девушек до 18 лет, которая завершилась в Башкортостане. Ему не было равных в беге на дистанциях 100, 200 и 400 метров. Об этом сообщает тюменское региональное отделение "Общероссийская спортивная федерация спорта глухих".

Тюменскую область представляла команда по легкой атлетике — восемь спортсменов-воспитанников САШ "НЕГЕ" под руководством тренеров Ивана Скурихина и Максима Малышкина. По итогам состязаний сборная региона заняла пятое общекомандное место.

Соревнования прошли по баскетболу, плаванию, настольному теннису, легкой атлетике и велоспорту. Участие приняли 364 спортсмена из 36 регионов страны.