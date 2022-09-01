Подросток на мопеде сбил пенсионерку в тюменском селе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

15-летний водитель мопеда сбил 73-летнюю женщину на ул. Заречной в с. Перевалово 18 сентября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водитель сказал, что пытался не наехать на собаку, выскочившую на проезжую часть, не справился с управлением и сбил пожилую женщину. У пенсионерки диагностирована травма ноги.

"Подросток не пострадал. Он пояснил, что ключи от мопеда взял без спроса родителей и поехал кататься. Обстоятельства ДТП выясняются", – рассказали в ГИБДД.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Отметим, в Тюменской области сотрудники ГИБДД отстраняют от участия в дорожном движении подростков на мотоциклах и мопедах, пытаясь уберечь их от ДТП.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

18 сентября в с. Зырянка инспекторы ДПС задержали 15-летнего подростка на мопеде. На место инцидента вызвали маму. Мопед эвакуирован. Информация об этом случае направлена в ПДН.

В с. Горьковка 16-летний подросток без прав поехал на мотоцикле с люлькой отвозить мусор. На него составили административный материал.