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Александр Моор поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Губернатор, 09:07 25 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области сформировался свой уникальный машиностроительный комплекс. Его становление и развитие во многом предопределено историей региона, в том числе и грандиозными событиями связанными с освоением Западной Сибири.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работники и ветераны машиностроительной отрасли с Днем машиностроителя.

По словам главы региона, так сложилось, что именно в нефтегазовой сфере, нефтесервисе сконцентрировано наибольшее количество предприятий этой отрасли. Сегодня ее специалисты включены в важные проекты по формированию кооперационных промышленных цепочек, повышению производительности труда, решению задач по обеспечению технологического суверенитета страны. На сегодня в регионе 82 предприятия реализуют 62 проекта по импортозамещению, замещая 135 критичных номенклатур продукции, в том числе и в сфере машиностроения.

"Уверен, профессионализм, новаторский и инновационный подход, верность выбранному делу и славные трудовые традиции, заложенные ветеранами –машиностроителями позволят вам добиться успеха и воплотить в реальность все планы и начинания. Желаю вам здоровья, счастья и новых свершений на благо Тюменской области и России!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , День машиностроителя

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