Эксперт Минздрава советует не стесняться носить маски

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вакцинироваться и не стесняться носить маски призывает россиян главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов на фоне своего заявления, что число заболевших COVID-19 в России может вырасти до 100 тысяч в сутки, перредают РИА Новости.

"Во многих регионах заболеваемость растет, в некоторых она стабильна и даже снижается, но тем не менее риск сохраняется. Я не могу прогнозировать, дорастет ли число заболевших до 100 тысяч в сутки, но однозначно такая возможность существует. Поэтому вакцинируемся и не стесняемся носить маски", - сказал он в интервью газете "Известия".

Чуланов отметил, что тяжелое течение болезни в последнее время развивается не только у людей из групп риска, но и у тех, кто несвоевременно вакцинировался. "Мы проводили анализ августовских данных по смертности. Абсолютное большинство из тех, кто погиб, ревакцинировались больше восьми месяцев назад", - указал он.

Эксперт подчеркнул важность вакцинации от гриппа из-за роста уровня заболеваемости. По его словам, удобнее одновременно вакцинироваться от COVID-19 и гриппа, никаких противопоказаний и рисков нет.