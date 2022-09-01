Винтовую лестницу обнаружили при реставрации водонапорной башни в Тюмени

| Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Винтовую чугунную лестницу обнаружили при реставрационных работах в водонапорной башне на ул. Орджоникидзе в Тюмени. Ее сохранят. Об этом сообщили представители комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Ранее во всех железобетонных перекрытиях нашли "колодцы". Реставраторы предполагали, что именно через них были проложены трубы к емкости с водой. Но при расчистке выяснилось, что в этих самых "колодцах" находится винтовая чугунная лестница.

Напомним, реставрация объекта культурного наследия регионального значения — водонапорной башни по ул. Орджоникидзе, 56/2 в Тюмени — закончится в четвертом квартале 2023 года.