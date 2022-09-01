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Более 13 млн рублей похитили интернет-мошенники у жителей Тюменской области за неделю

Происшествия, 15:12 20 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 13 млн рублей похитили телефонные и интернет-злоумышленники у 99 жителей Тюменской области с 12 по 18 сентября. Одной из самых распространенных мошеннических схем стал "звонок из службы безопасности банка", сообщает региональная прокуратура.

Наибольшая сумма похищенных денег за минувшую неделю составила 1,6 млн рублей. Злоумышленник позвонил на сотовый телефон и представился работником инвестиционной компании. Под предлогом получения прибыли он похитил 1,6 млн рублей у тюменца, которые он самостоятельно перечислил на банковские счета мошеннику.

Еще одну крупную сумму в 1,2 млн рублей перевел житель якобы сотруднику Банка России. По телефону жителю города сообщили, что по банковской карте потерпевшего фиксируется несанкционированное списание денежных средств и для сохранения денег их необходимо перечислить на указанный им "безопасный счет". Следуя инструкциям, тюменец перевел на указанные ему счета деньги мошеннику.

Также злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов, покупателями и продавцами товаров, родственниками и знакомыми.

В прокуратуре просят быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

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# деньги , мошенники

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