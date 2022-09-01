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490 юных тюменцев приняли участие в городских соревнованиях по дзюдо

Спорт, 14:25 21 сентября 2022

пресс-служба спортивной школы "Центр дзюдо" | Фото: пресс-служба спортивной школы "Центр дзюдо"

490 юных спортсменов приняли участие в первенстве Тюмени по дзюдо. Такое количество участников стало рекордным, сообщает пресс-служба спортивной школы "Центр дзюдо".

На татами вышло 287 мальчиков и девочек до 13 лет и 203 юношей и девушек до 18 лет. По итогам соревнований воспитанники спортшколы заняли первое место в командном зачете среди мальчиков и девочек до 13 лет и среди девушек до 18 лет.

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# дзюдо

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