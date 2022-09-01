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Станция скорой помощи Ишима получила новый автомобиль

Общество, 13:52 22 сентября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новый автомобиль поступил на станцию скорой помощи Ишима, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

За два последних года автопарк городской станции обновился полностью. Только в 2022 году учреждение получило 10 новых машин для оказания скорой медпомощи, часть из них была направлена в филиалы.

"В Ишиме транспорт на скорой не простаивает, круглосуточно в работе задействовано восемь линейных бригад. С поступлением новых машин у нас появилась возможность высвободить два автомобиля для резерва. На случай проведения мелкого ремонта или капитального обслуживания будет, чем заменить", - прокомментировал главный врач областной больницы № 4 Вячеслав Афанасьев.

Машина оснащена дефибриллятором с монитором, электрокардиографом, аппаратом ИВЛ, аспиратором, пульсоксиметром, средствами для иммобилизации и перемещения больных, а также акушерским, реанимационным наборами.

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# здравоохранение , скорая помощь

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