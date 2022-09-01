Станция скорой помощи Ишима получила новый автомобиль
Новый автомобиль поступил на станцию скорой помощи Ишима, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
За два последних года автопарк городской станции обновился полностью. Только в 2022 году учреждение получило 10 новых машин для оказания скорой медпомощи, часть из них была направлена в филиалы.
"В Ишиме транспорт на скорой не простаивает, круглосуточно в работе задействовано восемь линейных бригад. С поступлением новых машин у нас появилась возможность высвободить два автомобиля для резерва. На случай проведения мелкого ремонта или капитального обслуживания будет, чем заменить", - прокомментировал главный врач областной больницы № 4 Вячеслав Афанасьев.
Машина оснащена дефибриллятором с монитором, электрокардиографом, аппаратом ИВЛ, аспиратором, пульсоксиметром, средствами для иммобилизации и перемещения больных, а также акушерским, реанимационным наборами.