Прием заявок на конкурс "Книга года - 2022" продлится в Тюмени до 10 октября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на региональный конкурс "Книга года – 2022" продлится в Тюмени до 10 октября, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева.

Основные номинации конкурса: "Лучшая книга о культурном наследии", "Лучшая научная книга", "Лучшая книга о родном крае", "Лучшая книга художественной прозы", "Лучшая поэтическая книга", "Лучшая книга для детей и юношества", "Лучшая учебная книга". Эксперты и жюри могут отобрать издания для участия в специальных номинациях: "Книга года", "Самая популярная книга" и "Издательство года".

Заявки на участие принимаются на электронную почту Velizhanina.Albina@tonb.ru или по адресу: ул. Орджоникидзе, 59.

11 ноября в ТОНБ состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса. Будет организована выставка изданий, ставших лауреатами и дипломантами "Книги года".