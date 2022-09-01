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Новую производственную площадку открыл агрохолдинг "Юбилейный" в Викуловском районе

Экономика, 12:09 23 сентября 2022

пресс-служба агрохолдинга «Юбилейный» | Фото: пресс-служба агрохолдинга «Юбилейный»

Новую производственную площадку для хранения зерна открыл агрохолдинг "Юбилейный" в посёлке Коточиги Викуловского района 22 сентября, сообщает пресс-служба предприятия.

Инвестор вложил 170 млн рублей в создание нового подразделения. На площадке построили два ангара для хранения семян общей площадью 3 тыс. кв. м, административно-бытовой корпус, весовое хозяйство, растворный узел и заправочную станцию.

Компания реализует инвестиционный проект по расширению площади обрабатываемых земель: к 2024 году показатель должен составить 125 тыс. гектаров. На сегодняшний день это 93 тыс. га, или 13,6% земель Тюменской области - самый крупный показатель региона.

В рамках инвестпроекта в 2021 году агропредприятие приобрело 20 тыс. га в Викуловском районе.

"Мы успели возвести объект к уборочной кампании, - отметил генеральный директор агрохолдинга Сергей Мамонтов. – Надеюсь, в Викуловском районе мы добьёмся средних результатов по холдингу, а может быть, они будут и выше. 2022 год складывается для нашего предприятия хорошо. Готовимся установить очередной рекорд в своей истории – засыпать 230 тысяч тонн зерна в бункерном весе".

С появлением второй хозрасчётной площадки для жителей района создано дополнительно 18 рабочих мест: механизаторы, трактористы, бригадиры, агрономы и механик.

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# агрохолдинг Юбилейный , АПК , Викуловский район

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