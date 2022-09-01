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Житель Сургута, финансировавший террористов, пойдет под суд

Происшествия, 11:23 23 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя Сургута подозревают в финансировании запрещенной в РФ организации "Исламское государство"* (ИГ*), возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области задокументирована противоправная деятельность жителя ХМАО-Югры, связанная с оказанием финансовой помощи в 2014 году членам международной террористической организации "Исламское государство"*, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена. Денежные средства предназначались для приобретения оружия, обмундирования и иных средств для успешного ведения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики", - отмечается в сообщении.

Следственный отдел по Сургуту СУ СК России по ХМАО-Югре возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование террористической деятельности).

За совершение данного преступления предусматривается наказание до 8 лет лишения свободы. В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства совершенного преступления.

*Террористическая организация, запрещенная в России

"Полностью остановить террор невозможно, но минимизировать, ограничить его деятельность, загнать в угол все-таки можно", - считает эксперт и подчеркивает важность профилактической работы, в первую очередь, среди молодежи. "Причем, заниматься этим нужно не в фестивальном или пожарном порядке, а в ежедневном режиме. Необходимо также повышение культуры, образования, трудовой занятости", - отметил он.

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# РУФСБ России по Тюменской области

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