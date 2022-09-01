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На время капремонта чикчинские школьники будут учиться в детском лагере "Энергетик"

Общество, 12:21 23 сентября 2022

группа центра "Энергетик" во ВКонтакте | Фото: группа центра "Энергетик" во ВКонтакте

Занятия для учеников чикчинской школы Тюменского района будут проходить в оздоровительно-образовательном центре "Энергетик" до конца 2022 года. Переезд связан с капитальным ремонтом учебного заведения, сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в областном департаменте образования и науки.

На территории центра отдыха создали учебные классы, занятия проходят в две смены. До "Энергетика" и обратно в с. Чикча, согласно утвержденному маршруту и графику, учеников доставляют четыре школьных автобуса.

Отметим, что до этого ребят приходилось возить на учебу в с. Каскара. Потом их согласился принять на основании договора безвозмездного пользования центр "Энергетик", который находится в 11 км от села.

Ремонт в чикчинской школе планируют завершить к концу 2022 года. Уже готов фасад, также подрядчик выполнил заливку полов первого и второго этажа, оштукатурил стены, установил окна, уложил плитку в санузлах. Завершается устройство кровли, монтаж инженерных сетей, в том числе электрики и слаботочных сетей телефонии, интернета, систем безопасности и т. д.

Виктория Макарова

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# капитальный ремонт , школьники

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