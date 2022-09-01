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Храм Вознесения Господня в Тобольске прошел госэкспертизу

Общество, 09:08 26 сентября 2022

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации получено застройщиком в отношении храма Вознесения Господня в 10 микрорайоне Тобольска. Здание рассчитано на 600 прихожан, особенностью храма является система теплоснабжения.

"Для отопления установлены тепловые насосы с геотермальными зондами, которые осуществляют забор тепла из глубин земли и распределяют его по системе отопления", — сообщили в управлении Госстройнадзора по Тюменской области.

Здание церкви возведено на основании канонических принципов древнерусской архитектуры. К квадратной двухсветной храмовой части пристроены три апсиды. На двухэтажной трапезной надстроена трехъярусная колокольня.

Храм строился на пожертвования с 2012 года.

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# строительство , храмы

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