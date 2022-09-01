Евгений Заболотный: парк Пограничников – особое место, формирующее историческое сознание

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

История наших погранвойск – это история людей, защищающих не только нашу границу, но и нашу государственность. Об этом председатель Тюменской городской думы рассказал в ходе торжественного открытия обновленного парка Пограничников в районе Казарово в Тюмени.

Участие в торжественном открытии парка приняли тюменские пограничники, ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, действующие офицеры и офицеры запаса, учащиеся пограничных классов школ города, депутаты гордумы.

Благоустройство прошло в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", именно эту территорию жители Тюмени выбрали голосованием на городском портале "Я решаю!". В парке высажены зеленые насаждения, обустроены игровая площадка и воркаут-зона. В обновленном парке оборудована система освещения, смонтировано ограждение, на дорожках заменена брусчатка.

"Это особенное место, формирующее не только уважительное отношение к нашему прошлому, но и формирующее наше историческое сознание, - отметил Евгений Заболотный. – Ведь именно здесь собраны вещественные свидетели тех событий, происходивших в различные годы". По его словам, их будет видеть молодежь, и здесь будут воспитываться наши будущие поколения.

"Смена статуса сквера на парк придает не только значимость этому месту, - добавил депутат Тюменской городской думы Николай Моисеев. - Но наши ветераны-пограничники на этом, конечно, не успокоятся, здесь будут появляться новые объекты, образцы военной техники".

По словам народного избранника, являющегося депутатом гордумы от данной территории, на этом месте многие годы проходили военный-патриотические мероприятия и игры для молодёжи.

"Со временем это переросло в нечто большее и значительное, - считает он. - Обновлённый парк ждали и пограничники и местные жители. В обсуждении проекта участвовали свыше шести тысяч тюменцев - это говорит многом".

Напомним, что сквер Пограничников бы создан в 2010 году благодаря инициативе людей, проживающих в районе Казарово и тюменских общественников организации "Ветераны пограничники Тюменской области".

Николай Ступников