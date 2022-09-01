Тобольск наградили за сохранение реликтовой трехвековой сосны

| Фото: пресс-служба Тобольской комплексной научной станции УрО РАН | Фото: пресс-служба Тобольской комплексной научной станции УрО РАН

Переходящий символ всероссийской эстафеты по сохранению памятников живой природы торжественно вручил главе Тобольска Максиму Афанасьеву председатель сертификационной комиссии всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы" Сергей Пальчиков.

Как сообщили в пресс-службе Тобольской комплексной научной станции УрО РАН, вместе с переходящим символом Максим Афанасьев получил диплом финалиста экологического конкурса "Российское дерево года", в котором реликтовая 282-летняя сосна из пригородного тобольского леса заняла второе место. Эта старейшая в регионе 27-метровая сосна с диаметром ствола 1,3 метра представляла Тюменскую область на всероссийском конкурсе уникальных деревьев.

Тобольская сосна набрала свыше 8 тыс. 600 голосов. Главным деревом страны была названа "Шаляпинская ель" из Ставропольского края – за нее проголосовало 19 тыс. 605 человек. На третьем месте "Царица-сосна" из Оренбургской области с 7 тыс. 571 голосом.

Исполняющий обязанности директора Тобольской комплексной научной станции УрО РАН, канд. биол. наук Станислав Козлов назвал факт вручения Тобольску престижной награды достойным достижением горожан.

"В последние годы тоболяки заметно повысили уровень бережного отношения к окружающей природной среде. Эта награда, я считаю, станет дополнительным стимулом в реализации природоохранной политики на территории города и района, так же дополнительным толчком к привлечению новых экологических активистов и волонтеров", - прокомментировал он.