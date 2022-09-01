Тюменский "Рубин" готовится к домашней серии ВХЛ

| Фото: rubinhc.ru | Фото: rubinhc.ru

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" успешно провел выездную серию и готовится к домашним поединкам регулярного чемпионата ВХЛ. Уже во вторник 27 сентября тюменцы встретятся с соперником из Воскресенска - командой "Химик", которая, как и "Рубин" в числе лидеров турнирной таблицы. В прошлом сезоне он вышел в плей-офф. Кубок Петрова, напомним, взял наш "Рубин".

А через два дня 29 сентября на лед Дворца спорта выйдет "Рязань-ВДВ". 1 октября в 15 час. стартует дерби с хоккейным клубом "Тамбов". 3 октября "Рубин" скрестит клюшки с "Дизелем" из Пензы. Эти клубы занимают места во второй половине турнирной таблицы.

Отметим, что "Рубин" на данный момент провел семь матчей регулярного чемпионата ВХЛ. Три из четырех побед завоеваны на прошедшем выезде, в том числе в овертайме и по буллитам. Из трех поражений одно было в овертайме. За выход в плей-офф, который стартует в феврале 2023 года, борются 26 команд, сообщает "Вслух.ру".