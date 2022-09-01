Тюменский кинолог подсказал как избежать проблем со здоровьем собак в отопительный сезон

| Фото: vk.com/mr.zoo72 | Фото: vk.com/mr.zoo72

Наиболее распространенные проблемы со здоровьем у собак в отопительный сезон – обильная линька и сухие слизистые дыхательных путей. По мнению тюменского кинолога Владимира Голубева есть ряд способов, как избежать неприятных последствий.

Когда в квартиру подают тепло, организм собаки отреагирует на температурные колебания и перестроит терморегуляцию. Из-за этого питомец может начать усиленно линять, таким образом сезонная линька затянется. У собаки будет уходить подшерсток, а если не ухаживать за шерстью питомца, могут образовываться колтуны. Кроме того, из-за сухого воздуха, шерсть у собаки может сбиваться, за ней будет сложно ухаживать. Шерсть может быть сильно пересушенной из-за статического электричества или, напротив, начать быстро жирниться.

Сухой воздух может пересушивать слизистые дыхательных путей, у собаки может начаться шелушиться или трескаться кожа. Можно даже заметить, что у питомца потрескался нос. Сухая кожа станет причиной ухудшения качества шерсти: шерсть будет выпадать клоками, сильно пачкаться.

Чтобы у собаки не возникало проблем с кожей и шерстью из-за отопления, важно следить за микроклиматом в квартире. Это будет полезно не только для животного, но и для вас и ваших родных. Воспользуйтесь увлажнителем воздуха, который позволит поддерживать оптимальные показатели влажности в норме (40-60%). Если у вас нет специальных приборов, расставьте миски с водой около батарей и меняйте в них воду ежедневно. Чаще проводите влажную уборку дома, хотя бы один раз в день хорошо проветривайте помещение, сообщает "Тюменская область сегодня".