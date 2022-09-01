В Тюмени спасли 11 человек из пожара на Широтной

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар в многоэтажном доме на Широтной произошел утром 25 сентября. По данным регионального управления МЧС сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире, которая расположена на четвертом этаже 168 дома на ул. Широтной в Тюмени, поступило в 5 час 30 минут.

Из зоны воздействия опасных факторов пожара было спасено семь человек, еще четверых эвакуировали на свежий воздух.

Пожар на площади 30 кв. м. был ликвидирован в 6 часов 14 минут. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Всего в тушении было задействовано 7 единиц техники и 24 человека личного состава главного управления МЧС России по Тюменской области.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.