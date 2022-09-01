В Тюменской области за неделю потушили 88 пожаров

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

88 техногенных пожаров зарегистрировано на территории Тюменской области за минувшую неделю, с 19 по 25 сентября, сообщает региональное управление МЧС России, спасли 12 человек.

51 раз пожарно-спасательные подразделения привлекали к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. 26 раз выезжали на оказание помощи населению.

При обнаружении пожара или признаков горения незамедлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб 112, напоминают в МЧС.