Ночью в ДТП под Тюменью разбился 40-летний мотоциклист
| Фото: управление ГИБДД по Тюменской области
40-летний мужчина разбился на мотоцикле Yamaha на 192-м км федеральной автодороги Курган - Тюмень в ночь с 25 на 26 сентября.
Он въехал в бетонный блок на месте проведения дорожных работ, срообщает управление ГИБДД по Тюменской области.
По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость и не учел видимость на дороге. Предварительно, все необходимые средства организации дорожного движения с месте ремонта дороги установлены без нарушений. Обстоятельства трагедии выясняются.