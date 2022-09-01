Ночью в ДТП под Тюменью разбился 40-летний мотоциклист

| Фото: управление ГИБДД по Тюменской области | Фото: управление ГИБДД по Тюменской области

40-летний мужчина разбился на мотоцикле Yamaha на 192-м км федеральной автодороги Курган - Тюмень в ночь с 25 на 26 сентября.

Он въехал в бетонный блок на месте проведения дорожных работ, срообщает управление ГИБДД по Тюменской области.

По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость и не учел видимость на дороге. Предварительно, все необходимые средства организации дорожного движения с месте ремонта дороги установлены без нарушений. Обстоятельства трагедии выясняются.