Пожилые тюменцы смогут бесплатно сходить на игру ХК "Рубин" 1 октября

| Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте

Тюменские пенсионеры могут бесплатно сходить на матч ХК "Рубин" - ХК "Тамбов" 1 октября. Акция приурочена ко Дню пожилых людей, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Тюменских хоккеистов ждут четыре матча. 27 сентября они сыграют с "Химиком" из Воскресенска Московской области. 29 сентября - с командой "Рязань ВДВ". 1 октября соперниками станут тамбовцы, а 3 октября - хоккеисты из пензенского "Дизеля".

Добавим, при покупке билетов в точках продаж школьники и пенсионеры получают скидки.