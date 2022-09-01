  • 27 сентября 202227.09.2022вторник
  • USD57,9990
    EUR55,9278
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пожилые тюменцы смогут бесплатно сходить на игру ХК "Рубин" 1 октября

Спорт, 08:43 27 сентября 2022

ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте

Тюменские пенсионеры могут бесплатно сходить на матч ХК "Рубин" - ХК "Тамбов" 1 октября. Акция приурочена ко Дню пожилых людей, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Тюменских хоккеистов ждут четыре матча. 27 сентября они сыграют с "Химиком" из Воскресенска Московской области. 29 сентября - с командой "Рязань ВДВ". 1 октября соперниками станут тамбовцы, а 3 октября - хоккеисты из пензенского "Дизеля".

Добавим, при покупке билетов в точках продаж школьники и пенсионеры получают скидки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День пожилого человека , ХК Рубин , хоккей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:19 27.09.2022Практическую стрельбу покажут участники "Суворовского натиска" в Тюмени
08:43 27.09.2022Пожилые тюменцы смогут бесплатно сходить на игру ХК "Рубин" 1 октября
15:25 26.09.2022Более 200 юных спортсменов приняли участие в фестивале "Экстрим Территория" в Тюмени
15:03 26.09.2022Тюменские спортсмены стали лучшими в региональных соревнованиях по тхэквондо