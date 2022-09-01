Суд назначил бывшему работнику РЖД в Сургуте штраф более 3 млн рублей по делу о взятке

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники ФСБ установили причастность бывшего работника ОАО "РЖД" Хасанова Алика Якуповича в получении взятки в виде денежных средств от представителей коммерческих организаций, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

"Гражданин А.Ю. Хасанов осуществил получение денежных средств от одного из руководителей ООО "СвязьСтройМонтаж" в размере 900 000 рублей за использование трудовых ресурсов и предоставление специальной техники по ремонту объектов железнодорожной инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

Сургутский следственный отдел на транспорте Уральского СУ на транспорте СК России в отношении гражданина возбудил и расследовал уголовное дело.

Суд ХМАО-Югры признал гражданина А.Ю. Хасанова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) с назначением наказания в виде штрафа в размере 3 млн 25 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Специалисты отмечают, что уровень коррупции в России будет постепенно снижаться. "Сегодня в нашей стране принято достаточно хорошее антикоррупционное законодательство, созданы структурные подразделения по противодействию коррупции, включаются в работу институты общественного контроля и средства массовой информации", - считает эксперт.