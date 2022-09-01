  • 26 сентября 202226.09.2022понедельник
  • USD58,1006
    EUR56,4751
  • В Тюмени 5..7 С 8 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Современная машина пополнила автопарк областной больницы Ярково

Общество, 17:41 26 сентября 2022

пресс-служба ОБ № 24 | Фото: пресс-служба ОБ № 24

Оснащенный необходимым оборудованием автомобиль скорой медицинской помощи поступил в областную больницу № 24 в с. Ярково. Парк обновили в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба ОБ № 24.

По словам фельдшера с 40-летним стажем Надежды Кремневой, такого автомобиля в истории оказания медицинской помощи в Ярково не было. Машина и ее оснащение полностью соответствуют требованиям сегодняшнего дня. Это повышает как скорость, так и качество оказываемой помощи.

В комплектации четыре укладки: общая, реанимационная, детская и акушерская. Имеются телекардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких, дефибрилятор и многое другое. "Нельзя не отметить и комфорт самого автомобиля, начиная от оснащения детским креслом для транспортировки маленьких пациентов и закачивая видеоустановкой в салоне", - подчеркнули в пресс-службе медицинского учреждения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автопарк , медицинская помощь , скорая помощь , Ярково

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:28 26.09.2022В Ижевск направлены самолеты МЧС с группами врачей
18:17 26.09.2022Четыре поисковых отряда Тюменской области представляют регион на окружных сборах в Чебаркуле
18:05 26.09.2022Интерактивные экскурсии организует для детей Ялуторовский острог
17:52 26.09.202227 сентября - события дня