Современная машина пополнила автопарк областной больницы Ярково

| Фото: пресс-служба ОБ № 24 | Фото: пресс-служба ОБ № 24

Оснащенный необходимым оборудованием автомобиль скорой медицинской помощи поступил в областную больницу № 24 в с. Ярково. Парк обновили в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба ОБ № 24.

По словам фельдшера с 40-летним стажем Надежды Кремневой, такого автомобиля в истории оказания медицинской помощи в Ярково не было. Машина и ее оснащение полностью соответствуют требованиям сегодняшнего дня. Это повышает как скорость, так и качество оказываемой помощи.

В комплектации четыре укладки: общая, реанимационная, детская и акушерская. Имеются телекардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких, дефибрилятор и многое другое. "Нельзя не отметить и комфорт самого автомобиля, начиная от оснащения детским креслом для транспортировки маленьких пациентов и закачивая видеоустановкой в салоне", - подчеркнули в пресс-службе медицинского учреждения.