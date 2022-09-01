В Тюмени наградят победителей "Тюменской марки" 2 октября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Имена победителей двадцатого конкурса "Тюменская марка" объявят в Тюмени 2 октября. Церемония награждения пройдет в ДК "Нефтяник", сообщает областная Торгово-промышленная палата.

По словам директора департамента экономики и стратегического развития Тюмени Сергея Толстых в этом году победителями станут пять предпринимателей и компаний.

"В этом году главный приз для победителей – медиа раскрутка на теле, радио- и интернет-ресурсах" - сказал он.

Оргкомитет конкурса вместе с партнерами и спонсорами подготовил и дополнительные призы.

"Почитатели "Тюменской марки" - наши спонсоры и партнёры, приготовили дополнительные поощрения для победителей, которых определили путем арифметического сложения всех показателей активности на протяжении конкурса. Такие правила были приняты изначально, все участники об этом знали и на равных соревновались", - добавила вице-президент Торгово-промышленной палаты Юлия Шакурская.

Отметим, что на юбилейный конкурс завились 60 тюменских компаний, предпринимателей и самозанятых. Вместе с новичками, за победу соревнуются и опытные участники.

"Мы имеем возможность наблюдать, как наши тюменские предприятия растут и развиваются. Когда–то они робкими шагами пришли на конкурс, с мизерным оборотом, а сегодня их продукция известна во всей России и за рубежом", - рассказал Сергей Толстых.

Несмотря на то, что конкурсу уже 20 лет, его условия ни разу не менялись. Но при этом, он всегда оставался площадкой для диалога, обмена опытом, знаниями и современными технологиями. Новшеством в этом году стала выставка, в котором участвовали не только конкурсанты, но и 40 предпринимателей из районов Тюменской области. И, как подчеркнули эксперты, это новшество было удачным. Возможно, что "Тюменская марка" в будущем приобретет статус регионального конкурса.