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В Ялуторовске из подвала дома похитили радиаторы и сдали на металлолом

Происшествия, 13:57 27 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемых в краже пяти чугунных радиаторов из подвала многоквартирного дома задержала полиция в Ялуторовске. Мужчины ремонтировали систему отопления и решили присвоить чужое имущество, сообщает УМВД по Тюменской области.

Материальный ущерб, причиненный управляющей компании, составил более 100 тыс. рублей. По версии следствия, подозреваемые скрутили радиаторы и увезли их в пункт приема металлолома, а деньги разделили между собой и потратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция инкриминируемой статьи подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет.

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# кража , уголовное дело , Ялуторовск

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