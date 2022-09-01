В Ялуторовске из подвала дома похитили радиаторы и сдали на металлолом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемых в краже пяти чугунных радиаторов из подвала многоквартирного дома задержала полиция в Ялуторовске. Мужчины ремонтировали систему отопления и решили присвоить чужое имущество, сообщает УМВД по Тюменской области.

Материальный ущерб, причиненный управляющей компании, составил более 100 тыс. рублей. По версии следствия, подозреваемые скрутили радиаторы и увезли их в пункт приема металлолома, а деньги разделили между собой и потратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция инкриминируемой статьи подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет.