Тюменские семьи сдадут ГТО в Легкоатлетическом манеже

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Фестиваль ГТО среди семейных команд пройдет в Тюмени в Легкоатлетическом манеже 8 октября. Тюменские семьи для участия могут отправить заявку до 5 октября, сообщает пресс-служба городского департамента по спорту и молодежной политике.

В состав команды должны войти ребенок, мама или папа, бабушка или дедушка. Участников ждут бег на 60 м, 1 тыс., 1,5 тыс., 2 тыс. и 3 тыс. м, смешанное передвижение на 2 тыс. м, подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Участникам предстоит пройти испытания в соответствии с возрастными ступенями.

Узнать более подробную информацию о мероприятии и оставить заявку можно по ссылке.