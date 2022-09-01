Более 30 предпринимателей Тюменской области вышли на маркетплейсы при содействии центра "Мой бизнес"

Более 30 предпринимателей вышли на маркетплейсы Wildberries и Ozon при содействии центра "Мой бизнес" Тюменской области с 2021 года.

При этом, сопровождение представителей малого и среднего бизнеса на площадках интернет торговли осуществляется и сейчас. А с этого года введены пять дополнительных услуг, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

В ведомстве отметили, что вместе с экспертом предприниматели создают свои личные кабинеты, заводят карточки товаров, изучают статистику продаж и подбирают ключевые слова для продвижения своей продукции на маркетплейсах. Кроме того, их инструктируют по отправке товаров покупателям.

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