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Владимир Якушев: аграрии УФО работают слаженно, несмотря на сюрпризы погоды

Общество, 19:23 27 сентября 2022

с сайта uralfo.gov.ru | Фото: с сайта uralfo.gov.ru

Почти 6,5 млн тонн зерна намолочено в Уральском федеральном округе. Аграрии работают слаженно, несмотря на сюрпризы погоды.

Об этом сказал полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев. Он провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами УрФО.

"Одна из главных задач сейчас – завершить уборочную кампанию. Урожай зерновых и зернобобовых культур в два раза превышает прошлогодние цифры. По овощам и картофелю также ожидаем неплохие показатели", – подчеркнул Владимир Якушев.

Отметим, по зерновым и зернобобовым убрано почти 90% площадей. На 26 сентября, намолочено почти 6,5 млн тонн зерна – это более чем вдвое превышает аналогичные показатели прошлого года.

По информации на 26 сентября, в УрФО убрано 412 тыс. тонн картофеля. Овощей собрано 54 тыс. тонн – это урожай с 40% площадей. Озимыми засеяно 52,6 тыс. га.

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# Владимир Якушев , УФО

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