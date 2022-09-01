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Житель Тюменской области пытался скрыться и душил полицейского

Происшествия, 18:10 27 сентября 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

62-летний водитель "Жигулей" шестой модели не остановился по требованию автоинспектора, пытался скрыться и душить полицейского в с. Вагай Омутинского района, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Водитель не остановился по требованию автоинспекторов. Сотрудники ГИБДД догнали машину, котором находились несколько мужчин.

"Мужчина отказался от освидетельствования на алкоголь. Еще он пытался душить инспектора. В апреле этого года селянин освободился из колонии строгого режима, где отбывал срок восемь месяцев лишения свободы за повторное пьяное вождение по ст. 264.1 УК РФ. В 2020-м году он также был осужден за повторное пьяное вождение, тогда получил условный срок", – сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Мужчину ждет уголовная ответственность за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Кроме того, на него составлен административный материал за неподчинение требованию полицейского. По факту применения насилия к представителю власти материал направят в следственный комитет.

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# автомобилисты , ГИБДД Тюменской области

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