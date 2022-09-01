Тюменцы попробуют себя в стрелковых видах спорта на фестивале "День оружейника"

| Фото: центр "Аванпост" | Фото: центр "Аванпост"

Попробовать себя в стрелковых видах спорта смогут тюменцы на фестивале "День оружейника" в спортивно-развлекательном комплексе "Стальной азарт" 1 октября с 10 до 16 часов, сообщает центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

Организаторы откроют четыре площадки с различными видами активного отдыха: стендовая стрельба, спортивно-тактические игры, выставка современного вооружения и экипировки, тест-драйв техники высокой проходимости.

"Это фестиваль для ценителей оружия и любителей активного отдыха на природе. Он проходит впервые в Тюмени и приурочен к профессиональному празднику работников российской оборонной промышленности", – сообщили в центре "Аванпост".

Вход бесплатный. Возрастная категория: 0+.