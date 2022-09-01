Учитель из ЛНР Вероника Бова провела патриотический урок для тюменских кадет

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Финалистка Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", учитель из ЛНР Вероника Бова провела патриотический урок для кадет следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области в историческом парке "Россия – моя история".

В 2022 году впервые в Тюмени проходит заключительный этап конкурса "Учитель года России – 2022". Среди 88 участников финала – педагоги из Луганской и Донецкой народных республик. По инициативе руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Кублякова внеконкурсный патриотический урок для подшефного кадетского 11 "в" класса гимназии №83 провела учитель истории, обществознания и права Вероника Бова из Луганска.

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

"Историю я пропускаю через себя. Представляю луганскую школу №13 имени Александра Молодчева. Он первый при жизни дважды стал Героем Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Один из наиболее результативных военных летчиков авиации дальнего действия СССР, совершивший 311 боевых вылетов, уже в 22 года получил вторую медаль "Золотая звезда". Горжусь и своим земляком поэтом Михаилом Матусовским, автором популярных советских песен "С чего начинается Родина", "Подмосковные вечера". Ребята, "Подмосковные вечера" исполняли известные эстрадные и академические певцы, хоры и оркестры в СССР и за рубежом. Михаил Матусовкий был учеником моей школы, где я училась и где я преподаю", – так начала свой урок Вероника Бова.

Как сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области, на уроке кадетам рассказали о героических подвигах участников подпольной антифашистской комсомольской организации "Молодая гвардия", действовавшей в годы Великой Отечественной войны в Краснодоне. В 2022 году исполняется 80 лет со дня основания этой организации. Вероника Бова также рассказала кадетам о стойкости и мужестве, силе духа, испытаниях, выпавших на долю жителей Донбасса.

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

После занятия общение продолжилось в свободном формате: дети задавали вопросы на различные темы и получали обратную связь. Александр Кубляков поблагодарил за интересный урок для кадет, вручил Веронике Бова цветы.