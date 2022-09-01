В "Лавке добра" в Тюмени принимают одежду и обувь для пожилых людей

| Фото: группа "Творить добро - просто" во ВКонтакте | Фото: группа "Творить добро - просто" во ВКонтакте

Акция "Пусть осень жизни будет золотой" стартовала в "Лавке добра" в Тюмени. Мероприятие приурочено к международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября, сообщает региональный центр "Семья".

Неравнодушные горожане могут принести одежду, обувь, постельные и гигиенические принадлежности, предметы первой необходимости для пожилых людей. Повышенным спросом пользуется также теплая одежда и обувь, шапки и перчатки.

Мероприятие продлится до 5 октября включительно. Привезти вещи в социальную "Лавку добра" можно в любое удобное время. Прием осуществляется по адресу ул. Амурская, 150, круглосуточно на посту охраны.