10 тюменских школ участвуют в проекте "Волонтеры ЮИД"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 школ Тюмени стали участниками проекта "Волонтеры ЮИД" — дни открытых дверей для ребят проходят 28 и 29 сентября. Школьникам в игровой форме педагоги-аниматоры из Москвы и других городов России разъясняют правила дорожного движения, основы первой медицинской помощи пострадавшему в аварии и многом другом.

"Сначала для ребят проводят профориентационные тесты, где им помогают выявить предрасположенность к профессиям, связанным с деятельностью движения. Потом представители тюменских колледжей дадут консультацию всем участникам относительно выбора места для дальнейшего обучения", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" старший менеджер реализации проектов экспертного центра "Движение безопасности" в Москве Анастасия Котова.

Кроме этого для ребят подготовили 10 локаций — четыре обязательных и шесть интерактивных, включая фотозону. Например, на площадке "Лекторий" ученикам читают лекции о ПДД, в локации "Заяви о себе" помогают прокачать навыки самопрезентации, в "Устройстве дорожного движения" специалист моделирует ситуацию на дороге, а дети расставляют знаки дорожного движения. После обязательных этапов участникам дарят фирменные блокноты, наклейки и значки.

"Этот формат классный и он интересен детям. После таких мероприятий у нас много ребят, которые записываются в отряд ЮИД. Сколько в движение вступит новых участников после открытых дверей, узнаем в конце следующего дня", - добавила Анастасия Котова.

Помимо Тюмени мероприятия "Волонтер ЮИД" проходят в Нижегородской, Владимирской, Новгородской, Пензенской, Саратовской и Астраханской областях, а также в Калмыкии, Алтае и Дагестане.

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" и федерального проекта "Безопасность дорожного движения" была разработана концепция развития движения ЮИД. В основу проекта легли задачи по обучению детей навыкам ПДД и наглядной демонстрации идеологии ЮИД, в частности – реализации принципов волонтерства: добровольной и безвозмездной инициативе, участии в жизни общества и проявлении активной гражданской позиции.

Виктория Макарова