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5 млн 300 тысяч рублей дополнительно направят на льготную газификацию жилья в Тюменской области

Губернатор, 16:52 28 сентября 2022

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Более 5 млн 300 тысяч рублей дополнительно направим на льготную газификацию жилья в Нижнетавдинском, Омутинском и Тюменском районах. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Как пояснил глава региона, деньги, запланированные на 2022 год, в этих муниципалитетах уже освоили – присоединили к газовым сетям 145 домов, в которых живут те, кто имеет право на льготное подключение. Дополнительных средств достаточно, чтобы обеспечить газом еще 59 домов.

На социальную поддержку могут претендовать инвалиды, ветераны труда, ветераны боевых действий, малоимущие семьи. В целом 43 категории населения.

Размер социальной поддержки составляет 90 тысяч рублей. В эту сумму входит стоимость работ по прокладке наружного газопровода, устройство газовой трубы внутри дома, подключение и наладка оборудования и само газовое оборудование.

"Догазификация региона продолжается, только в сентябре к газовым сетям мы подключили 848 домовладений. По нашим планам, к концу 2023 года уровень газификации населения природным газом составит 97,4 %", - проинформировал Александр Моор.

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# Александр Моор , льготная газификация

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