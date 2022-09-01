В Тюменской области снизился уровень безработицы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уровень безработицы в Тюменской области снижается с августа и по настоящее время. На 23 сентября число безработных - 3 тыс. 632 человека. Это существенно ниже, чем в аналогичный период в 2020 и 2022 годов, сообщает информационный центр правительства региона.

Уровень регистрируемой безработицы - 0,50%, что ниже средних показателей по России и УФО. Коэффициент напряженности на рынке труда начал снижаться с апреля. Сейчас - 0,26 человек на одну вакансию.

Для снижения напряженности на рынке труда применяются такие меры, как организация общественных работ и временное трудоустройство граждан под риском увольнения, а также частичная компенсация затрат по зарплате работодателям, трудоустраивающим молодежь до 30 лет, граждан, прибывших из Украины, ДНР и ЛНР и уволенных из-за сокращения или ликвидации организации.