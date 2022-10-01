В Тюмени реализуют проект "Свет и цвет" на средства президентского гранта

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Проект "Свет и цвет" Тюменского регионального общественного объединения "Гильдия мастеров" выиграл президентский грант в размере 460 тыс. рублей. Средства направят на приобретение инвентаря и материалов для создания витражных изделий. Это стеклорезы, ломатели стекла, разламыватели, паяльники, шлифовальный станок, приглажеватели фольги.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила председатель "Гильдии мастеров" Инна Гайдук.

Проект реализуют с апреля по декабрь 2022 года. В его рамках состоится 48 мастер-классов, их участниками станут более 60 юных жителей региона от 11 до 14 лет.

"Для учеников Гимназии российской культуры мы проводим мастер-классы, на которых создаем подвесы, зеркала, панно, светильники в витражной технике, включая элементы флоры и фауны тюменского края", - добавила Инна.

Она пояснила, что сначала ребята вырезают детали из стекла, потом их шлифуют, чтобы подогнать к заданному шаблону, оборачивают фольгой и спаивают. Все зависит от сложности и размера изделий. Подвесы на штору 10-15 см дети изготавливают за два занятия. Если элементов много, то времени уходит больше. Например, павлин, где очень много деталей.

Изготовлением изделий из стекла Инна занимается с 2016 года. Впервые она попробовала сделать марблс - маленькие стеклянные шарики для аквариума и узнала, что у работы со стеклом есть гораздо больше возможностей. Прошла обучающие курсы в Екатеринбурге и начала развиваться в этом направлении. Сырье использует импортное.

"Сейчас есть небольшие сложности с поставками, но оптовики обещают альтернативные варианты", – пояснила она.

Изделия из стекла покупают местные жители, а также ценители из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ирина Шемякина