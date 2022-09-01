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Браконьера из Тобольского района оштрафуют на 400 тысяч рублей за 44 стерляди

Происшествия, 11:57 29 сентября 2022

Нижнеобского ТУ Росрыболовства | Фото: Нижнеобского ТУ Росрыболовства

Штраф в 400 тыс. рублей за вылов 44 особей стерляди жителю Тобольского района. На рыбаку он отправился в места нереста рыбы, при этом использовал сети, которые являются запрещенным орудием лова, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Лодку и подвесной мотор у обвиняемого изъяли, как и запрещенный улов. Дело направлено в Тобольский районный суд. Браконьеру предстоит компенсировать, нанесенный ущерб. Его прокуратура оценила в более чем 400 тыс. рублей.

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# браконьер , стерлядь , Уральская транспортная прокуратура

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