Браконьера из Тобольского района оштрафуют на 400 тысяч рублей за 44 стерляди

| Фото: Нижнеобского ТУ Росрыболовства | Фото: Нижнеобского ТУ Росрыболовства

Штраф в 400 тыс. рублей за вылов 44 особей стерляди жителю Тобольского района. На рыбаку он отправился в места нереста рыбы, при этом использовал сети, которые являются запрещенным орудием лова, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Лодку и подвесной мотор у обвиняемого изъяли, как и запрещенный улов. Дело направлено в Тобольский районный суд. Браконьеру предстоит компенсировать, нанесенный ущерб. Его прокуратура оценила в более чем 400 тыс. рублей.