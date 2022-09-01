Житель Тюменской области хотел уничтожить осиное гнездо в больнице самодельной бомбой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К четырем годам лишения свободы приговорили ранее судимого 33-летнего жителя Тюменской области за незаконное изготовление и хранение боеприпасов, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

Мужчина лечился в туберкулезном диспансере. В больничной курилке он обнаружил осиное гнездо, которое решил уничтожить самодельной бомбой. Из подручных материалов он сделал самодельное взрывное устройство и хранил его в прикроватной тумбочке. 19 июля 2021 года мужчина показал бомбу соседу по палате. Из любопытства тот взорвал ее в коридоре. Во время взрыва никто не пострадал.

Экспертиза показала, что устройство с массой заряда около 15 гр обладало фугасным и осколочным поражающим действием, которое способно нанести человеку травмы.

Заводоуковский районный суд вынес приговор мужчине по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Его приговорили к четырем годам колонии строго режима.