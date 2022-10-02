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Памятный знак на месте исчезнувшей деревни установили в Нижнетавдинском районе

Общество, 10:01 02 октября 2022

предоставлено Александром Рыковым | Фото: предоставлено Александром Рыковым

Памятный знак установили на месте опустевшей деревни Новоникольск в Нижнетавдинском районе. Населенный пункт появился в начале XX века и имеет богатую историю. Таким способом его бывшие жители хранят память о малой родине, рассказал ИА "Тюменская линия" руководитель АНО "Атмосфера" Александр Рыков.

"Новоникольск, откуда я сам родом, основали жители деревни Иска-Чебаково, которые обживали новые земли", — рассказал он.

В Новоникольске была одна улица с 50 дворами, магазин, начальная школа, клуб. К началу 1990-х годов многие уезжали, оставались в основном жители преклонного возраста. В 2008 году произошел пожар, и деревня опустела окончательно.

"Остались уличная дорога да несколько бетонных опор от электролинии. Кругом пусто и дико, а ведь когда-то здесь жили люди, растили детей, трудились. Эта память должна жить, сохраняться и передаваться", — считает Александр Рыков.

В июне 2022 года в деревне прошел праздник "Жили-были" со встречей бывших жителей и концертом. Предыдущий такой праздник состоялся в 2017 году, тогда на месте исчезнувшего населенного пункта установили памятный знак с табличкой из дерева. Сейчас его заменили на более долговечный — из мрамора.

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# деревня , история , краеведение

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