  • 29 сентября 202229.09.2022четверг
  • USD58,4485
    EUR55,7232
  • В Тюмени 2..4 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

К 8 годам и 6 месяцам тюрьмы за убийство приговорили жителя Бердюжского района

Происшествия, 16:58 29 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима назначили жителю Бердюжского района Тюменской области 1976 г. р. за убийство знакомого. Районный суд также удовлетворил заявленный гражданский иск на сумму 500 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

3 марта 2022 года обвиняемый в с. Бердюжье в ходе застолья нанёс знакомому односельчанину несколько ударов ножом и скрылся с места преступления. От травм потерпевший скончался на месте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# убийство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:58 29.09.2022К 8 годам и 6 месяцам тюрьмы за убийство приговорили жителя Бердюжского района
15:30 29.09.2022В Ишиме в столкновении "Газели" и автобуса пострадал пенсионер
14:46 29.09.2022В Тюмени Jaguar сбил женщину на "зебре"
14:13 29.09.2022Школьник без прав поехал на день рождения подруги на чужом автомобиле