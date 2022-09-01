К 8 годам и 6 месяцам тюрьмы за убийство приговорили жителя Бердюжского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима назначили жителю Бердюжского района Тюменской области 1976 г. р. за убийство знакомого. Районный суд также удовлетворил заявленный гражданский иск на сумму 500 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

3 марта 2022 года обвиняемый в с. Бердюжье в ходе застолья нанёс знакомому односельчанину несколько ударов ножом и скрылся с места преступления. От травм потерпевший скончался на месте.