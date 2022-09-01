Тюменцев приглашают принять участие в патриотической акции на Цветном бульваре

| Фото: Сергей Елесин, "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают поучаствовать в патриотической акции "Вместе навсегда!", которая пройдет в областной столице на Цветном бульваре 30 сентября. На мероприятии буду присутствовать представители общественных организаций, национально-культурных автономий, политических партий, гражданские активисты, тюменцы и гости города, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Сегодня люди в Новороссии мужественно отстояли своё право быть частью России. Теперь мы вместе, сообща, будем бороться за нашу страну, ее будущее, будущее детей. В единстве наша сила, залог побед и мира", - рассказал председатель регионального координационного совета национальных объединений Евгений Воробьев.

Акция направлена на поддержку восстановления исторической справедливости, возвращения территорий Новороссии, в поддержку специальной военной операции, а также жителей регионов, которые хотят "вернуться домой, на Родину".

Акция пройдет на Цветном бульваре со стороны ул. Орджоникидзе 30 сентября. Начало - в 16 часов.