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Книги по кибербезопасности передал в тюменскую библиотеку "Ростелеком"

Общество, 17:09 29 сентября 2022

Ростелеком | Фото: Ростелеком

Книги "Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир" передала в фонд Тюменской областной научной библиотеки имени Д.И. Менделеева компания "Ростелеком". Издание получили также городские и школьные библиотеки в других городах страны, сообщает пресс-служба филиала Ростелекома в Тюменской и Курганской областях.

В книге подробно рассказывается о том, как построить собственную цифровую крепость и защитить персональные данные, как правильно придумывать, менять и хранить пароли, как избежать зависимости детей и взрослых от соцсетей. Авторы также информируют о том, куда обратиться за помощью, если ребенок стал жертвой кибербулинга, и дают много другой полезной информации по защите от киберпреступлений.

Издание, рассчитанное на массового читателя, в том числе на школьников, подготовлено при участии специалистов по кибербезопасности компании "Ростелеком-Солар".

"Современный мир трудно представить без смартфонов, ноутбуков и интернета — мы живем в цифровом мире в той же мере, что и в реальном. Интернет постепенно стал полноценной вселенной, и в ней, как и в обычной жизни, можно найти друзей и единомышленников, а можно стать жертвой мошенников. Но это не значит, что нужно воспринимать интернет как угрозу, достаточно знать базовые правила безопасного поведения", — отметил генеральный директор "Ростелеком-Солар", вице-президент ПАО "Ростелеком" Игорь Ляпунов.

С полным текстом книги "Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир" можно ознакомиться на сайте "Ростелекома".

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# кибербезопасность , Ростелеком

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