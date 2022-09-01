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Юные городошники встретятся на первенстве области в селе Омутинское

Спорт, 14:21 30 сентября 2022

фото департамента физкультуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | фото департамента физкультуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Первенство Тюменской области по городошному спорту пройдет 1 и 2 октября в селе Омутинское. Начнутся состязания в 11 часов на площадке рядом со стадионом "Юность", сообщает областной департамент физкультуры, спорта и дополнительного образования.

За победу сразятся юные спортсмены в возрасте от 11 до 18 лет из Тюменского, Омутинского, Нижнетавдинского районов. Ожидается участие городошников из Аромашево. В состав каждой команды войдут по восемь участников.

"Спортсмены младшей группы до 14 лет сыграют с полукона в два тура по 20 фигур, а их более старшие товарищи сыграют "по-взрослому" с кона в два тура по 30 фигур", - пояснил председатель федерации городошного спорта Тюменской области Дмитрий Шиляев.

Он добавил, что личное первенство определят в двух возрастных группах.

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# городошный спорт

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