Юные городошники встретятся на первенстве области в селе Омутинское

| фото департамента физкультуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | фото департамента физкультуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Первенство Тюменской области по городошному спорту пройдет 1 и 2 октября в селе Омутинское. Начнутся состязания в 11 часов на площадке рядом со стадионом "Юность", сообщает областной департамент физкультуры, спорта и дополнительного образования.

За победу сразятся юные спортсмены в возрасте от 11 до 18 лет из Тюменского, Омутинского, Нижнетавдинского районов. Ожидается участие городошников из Аромашево. В состав каждой команды войдут по восемь участников.

"Спортсмены младшей группы до 14 лет сыграют с полукона в два тура по 20 фигур, а их более старшие товарищи сыграют "по-взрослому" с кона в два тура по 30 фигур", - пояснил председатель федерации городошного спорта Тюменской области Дмитрий Шиляев.

Он добавил, что личное первенство определят в двух возрастных группах.