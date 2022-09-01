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Второе место заняли пенсионеры Тюменской области на всероссийской спартакиаде

Спорт, 19:20 29 сентября 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Команда пенсионеров Тюменской области завоевала "серебро" на VII спартакиаде пенсионеров России, которая проходила в Тольятти Самарской области. Всего в состязаниях приняли участие 581 человек из 73 регионов страны, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В команду вошли победители и призёры регионального этапа спартакиады. В личном зачете бронзовым призером в соревнованиях по легкой атлетике стал Леонид Копысов из Заводоуковска.

Участвовать могли только спортсмены-любители с квалификацией не выше кандидата в мастера спорта. Для женщин нижний возрастной порог составил 55 лет, для мужчин — 60 лет. В зачет вошли соревнования по плаванию, настольному теннису, шахматам, легкой атлетике, пулевой стрельбе, дартсу и многоборью ГТО. В многоборье участники IX-XI возрастных ступеней проверили свои возможности в поднимании туловища из положения лежа, наклоне и отжиманиях.

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