Тюменцы отметят День здоровья на пяти площадках

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени

Отметить День здоровья тюменцев приглашают в сквер Комсомольский 1 октября, там пройдет большой праздник физкультуры и спорта.

Как сообщает городской департамент по спорту, в 2022 году праздник развернется сразу на пяти площадках областного центра.

Физкультурные активности ждут тюменцев в сквере Комсомольский и на площадке школы № 32 (ул. Изумрудная, 27). Регистрация участников начнется в 10 часов, открытие – в 10 часов 45 минут.

В сквере Комсомольский любители активного отдыха смогут попрактиковаться в суставной гимнастике и скандинавской ходьбе, а также в принять участие в квестах.

На площадке школы № 32 гости смогут принять участие в турнире по мини-футболу, эстафетах, а также попробуют выполнить нормативы ВФСК ГТО.