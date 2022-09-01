Тюменцы отметят День здоровья на пяти площадках
Отметить День здоровья тюменцев приглашают в сквер Комсомольский 1 октября, там пройдет большой праздник физкультуры и спорта.
Как сообщает городской департамент по спорту, в 2022 году праздник развернется сразу на пяти площадках областного центра.
Физкультурные активности ждут тюменцев в сквере Комсомольский и на площадке школы № 32 (ул. Изумрудная, 27). Регистрация участников начнется в 10 часов, открытие – в 10 часов 45 минут.
В сквере Комсомольский любители активного отдыха смогут попрактиковаться в суставной гимнастике и скандинавской ходьбе, а также в принять участие в квестах.
На площадке школы № 32 гости смогут принять участие в турнире по мини-футболу, эстафетах, а также попробуют выполнить нормативы ВФСК ГТО.