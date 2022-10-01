Строгие диеты могут привести к анемии, предупреждают специалисты

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Слишком строгие диеты могут привести к развитию анемии. Таким мнением поделилась врач-терапевт тюменской городской поликлиники №17 Натальи Шашовой, пишет "Тюменская область сегодня".

Она напомнила, что анемия — это пониженное содержание гемоглобина в организме человека. Его уровень зависит от возраста пациента, его питания, иммунитета, содержания в организме железа, фолиевой кислоты и витамина В12.

Симптомами анемии являются частая усталость, недомогание, сонливость, плохое настроение. Иногда у пациентов фиксируются головные боли, головокружение, бледность кожи, низкий аппетит, шум в ушах, холод в конечностях, боль в мышцах, выпадение волос и изменения во вкусе. Люди с анемией часто болеют простудами и инфекционными заболеваниями.

Специалист отметила, что важно регулярно посещать врача, своевременно лечить хронические заболевания и сдавать анализы. Чтобы предупредить развитие анемии, необходимо правильно и разнообразно питаться. Например, железа много в красном мясе, субпродуктах, свежих овощах, соках свеклы, граната, яблок, моркови и тыквы, а также в кураге, черносливе и изюме.