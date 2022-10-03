Вагайский муниципальный район возглавил Сергей Сидоренко

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Сергей Сидоренко избран главой Вагайского муниципального района. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Добро пожаловать в нашу региональную команду!" - написал он и пожелал новому члену региональной команды успехов и плодотворной работы на благо жителей Вагайского района.

На первом заседании думы нового созыва депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы пост главы района занял Сергей Сидоренко. Конкурсную комиссию возглавлял первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

Губернатор тепло поблагодарил возглавлявшего Вагайский район Рамая Сунгатулина за безупречную 20-летнюю работу главой администрации.